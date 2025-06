Orban attacca la politica Ue sui migranti | non staremo a guardare

Viktor Orban alza la voce contro le politiche migratorie dell’Unione Europea, avvertendo che non resterà a guardare di fronte a ciò che definisce un tentativo di sostituire la cultura europea. Il primo ministro ungherese, intervenendo a un raduno di sostenitori dell’estrema destra, promette azioni decise per proteggere città e sicurezza. La tensione tra le istituzioni europee e le nazioni più assertive si fa sempre più palpabile, e il futuro dell’identità continentale è in bilico.

Roma, 9 giu. (askanews) - Intervenendo a un raduno di sostenitori dell'estrema destra europea nella regione francese del Loiret, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha attaccato le politiche migratorie europee, definendole uno "scambio organizzato di popolazioni destinato a sostituire la base culturale dell'Europa" "Non permetteremo che distruggano le nostre città e la sicurezza delle nostre strade - ha detto, riferendosi ai migranti - non permetteremo che violino le nostre figlie e le nostre donne. Non permetteremo che vengano uccisi cittadini pacifici. Amici miei, non staremo a guardare, indicando Bruxelles e il diritto internazionale, come perdenti ma agiremo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orban attacca la politica Ue sui migranti: non staremo a guardare

