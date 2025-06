One Piece | l’episodio 1132 è stato censurato?

eppure, un gesto apparentemente insignificante ha scatenato una censura che ha lasciato molti spettatori sbigottiti. La scelta di modificare questa scena ha sollevato numerose domande tra i fan, desiderosi di capire il motivo dietro questa decisione e le implicazioni sulla narrazione originale. In un mondo dove l’immaginario giapponese spesso si scontra con le sensibilità culturali, l’episodio 1132 di One Piece si conferma ancora una volta un punto di svolta nel panorama degli anime.

L'anime di One Piece ha lasciato i fan a bocca aperta con l'episodio 1132, non tanto per i colpi di scena narrativi, ma per una censura inaspettata che ha riguardato un gesto considerato "scorretto". L'arco narrativo attuale, incentrato sul doloroso passato di Bartholomew Kuma, ha mostrato finora episodi particolarmente intensi e drammatici, rivelando il lungo susseguirsi di tragedie che hanno segnato la sua vita sin da giovane. Eppure, nonostante la durezza dei contenuti, l'anime ha deciso di censurare. un dito medio. Nell'episodio in questione, viene mostrato un momento toccante della crescita di Jewelry Bonney, la figlia di Ginny, cresciuta da Kuma dopo la tragica scomparsa della madre.

