Ondate di calore decisioni urgenti per evitare malori e morti sul lavoro | la richiesta di Mammoliti

Le ondate di calore intense pongono un serio rischio per la salute dei lavoratori, richiedendo decisioni urgenti e mirate. Raffaele Mammoliti, consigliere regionale del PD, ha presentato un’istanza al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiedendo misure immediate per salvaguardare chi opera in condizioni estreme. La tutela della vita sul lavoro deve essere una priorità : è giunto il momento di agire prima che sia troppo tardi.

Raffaele Mammoliti, consigliere regionale del Pd, ha presentato un'istanza al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, "per chiedere l'adozione di ogni utile e tempestivo provvedimento volto a tutelare la salute dei lavoratori che svolgono la loro attività in condizioni di prolungata.

