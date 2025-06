Omicidio Ravasio silenzi e connivenze a Parabiago L’agente di Polizia locale ossessionato dall’auto

Il caso dell’omicidio di Fabio Ravasio a Parabiago si infittisce di misteri e ombre di silenzi sospetti. Tra testimonianze tremanti e retroscena nascosti, emerge un quadro inquietante di connivenze e omertà che scuotono l’intera comunità milanese. A rivelare dettagli sconvolgenti è un ex funzionario della polizia locale, ora comandante in un altro comune, che svela aspetti clamorosi del caso. La verità sta lentamente venendo a galla, lasciando il pubblico senza parole e con molte domande irrisolte.

Parabiago (Milano), 9 giugno 2025 - Il processo per l'omicidio di Fabio Ravasio prende una piega sempre più inquietante. Nell'aula del tribunale, tra testimonianze serrate e ricostruzioni minuziose, emergono nuovi element i che gettano altre ombre pesanti sulla comunità parabiaghese e sulle connivenze presenti. A parlare è un ex funzionario della polizia locale di Parabiago, oggi comandante in un comune della zona, che ha raccontato di come l'agente A.C., pur essendo in vacanza, si sia interessato in maniera anomala fin dalle primissime ore all'incidente costato la vita a Ravasio. "Mi scrisse su WhatsApp chiedendomi se i carabinieri stessero cercando una Opel – ha raccontato in aula – gli risposi che non ne avevo idea, che le indagini erano in mano ai carabinieri.