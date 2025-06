Omicidio Ravasio in aula il giorno del delitto | Trappola organizzata al minuto

Nel cuore di Legnano, l’aula si trasforma in un palcoscenico di verità: tra immagini, telefonate e movimenti minuti, la ricostruzione dell’omicidio di Fabio Ravasio prende forma con precisione chirurgica. La testimonianza del brigadiere La Paglia illumina i dettagli di quella drammatica sera, portando alla luce una trappola studiata nei minimi particolari. Il processo prosegue, svelando ogni sfumatura di un delitto che ha sconvolto la comunità.

LEGNANO – Una fitta rete di immagini, telefonate e movimenti tracciati al minuto. In tribunale si è tornati a ricostruire con precisione chirurgica il giorno dell’omicidio di Fabio Ravasio, ucciso la sera del 9 agosto 2024 nei pressi del cimitero di Casorezzo. A fornire un dettagliato quadro degli eventi è stato il brigadiere La Paglia della compagnia carabinieri di Legnano, che ha presentato una serie di slide con orari, percorsi e riprese di videosorveglianza, incrociate con le celle telefoniche. Tutto ha inizio intorno alle 19:00, quando una telecamera riprende la vettura di Ravasio ferma in via Manzoni a Magenta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio Ravasio, in aula il giorno del delitto: “Trappola organizzata al minuto”

