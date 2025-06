Omicidio Piersanti Mattarella l’analisi su una impronta potrebbe svelare il nome del killer dopo 45 anni

Dopo 45 anni, il mistero sull’omicidio di Piersanti Mattarella potrebbe finalmente essere svelato grazie a un’analisi innovativa su un’impronta ritrovata. La Procura di Palermo ha recentemente iscritto nel registro degli indagati due boss mafiosi, Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese, ritenuti gli esecutori materiali del delitto. Le nuove indagini potrebbero rivelare dettagli sorprendenti, portando alla luce verità mai emerse prima. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa vicenda cruciale.

La Procura di Palermo i mesi scorsi ha iscritto nel registro degli indagati i boss mafiosi Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese con l'accusa di essere gli esecutori materiali del delitto di Piersanti Mattarella. Ora sono stati disposti accertamenti su un'impronta ritrovata sullo sportello nell'auto dei killer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Piersanti Mattarella Impronta Killer

