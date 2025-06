Omicidio in spiaggia vecchi screzi alla base della lite Tutto partito da un che mi guardi a fare?

Un tragico episodio scuote la tranquilla spiaggia di Varcaturo: un confronto apparentemente banale si è trasformato in tragedia. Salvatore Sannino, 19 anni, è attualmente fermo nel commissariato di Castel Volturno, accusato dell’omicidio dell’amico Nicola Mirti, 18 anni. Le indagini della polizia hanno rivelato che i due conoscevano bene le ragioni di quella lite, nata da un semplice “che mi guardi a fare”. La vicenda mette in luce come una piccola incomprensione possa sfociare in conseguenze irreparabili.

È tuttora sottoposto a fermo, all'interno del commissariato di polizia Castel Volturno, il 19enne Salvatore Sannino accusato di aver ucciso il 18enne Nicola Mirti sulla spiaggia di Varcaturo. I due, è emerso dalle indagini condotte dalla Polizia, si conoscevano da tempo e l'attività degli.

