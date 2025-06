Omicidio di Romolo Baldo a Saronno fermata la nuora Elena Pagani trovata col coltello accanto all' anziano

Un episodio inquietante scuote Saronno: Romolo Baldo, un anziano residente nella sua villetta, è stato trovato morto in circostanze ancora da chiarire. La polizia ha fermato la nuora, Elena Pagani, sorpresa con un coltello in mano nei pressi del luogo del delitto. L’indagine si concentra ora sulla motivazione e sui dettagli di questa tragica vicenda, che ha lasciato la comunità sgomenta.

