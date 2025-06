Omicidio di Pierina verso il quinto incidente probatorio | perito per le voci in garage

Oggi a Rimini si apre un nuovo capitolo nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, con un incidente probatorio che potrebbe fare luce sulle misteriose voci captate nel garage. La decisione del giudice Cantarini sulla perizia audio-video potrebbe essere decisiva per svelare i dettagli nascosti e avvicinare la verità. Restate con noi per seguire gli sviluppi di questa intricata indagine.

Rimini, 9 giugno 2025 – Mattinata decisiva oggi al tribunale di Rimini per il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. In aula L, il giudice Vinicio Cantarini conferirà l’incarico per un nuovo incidente probatorio, il quinto dall’inizio dell’inchiesta, sul materiale audio-video acquisito dalla telecamera interna a un box del garage di via del Ciclamino. Oggetto della verifica tecnica sono i rumori e le voci registrati la notte dell’omicidio, ossia il 3 ottobre del 2023, e la mattina successiva, il 4 ottobre, quando venne trovato il corpo senza vita di Paganelli: la Procura sostiene che si tratti della voce di Louis Dassilva, mentre la difesa ribadisce che si tratta di suoni indecifrabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Pierina, verso il quinto incidente probatorio: perito per le voci in garage

In questa notizia si parla di: Omicidio Pierina Quinto Incidente

Omicidio di Pierina Paganelli, è polemica per il raduno a sostegno di Louis Dassilva - L’omicidio di Pierina Paganelli, 78enne brutalmente uccisa il 3 ottobre a Rimini, solleva polemiche in seguito a un raduno di sostegno per Louis Dassilva, accusato del crimine.

Omicidio Pierina Paganelli, la relazione dei periti su Cam3: «Dalle immagini non si capisce il colore della pelle» - Rimini, i periti sulla telecamera della farmacia: il colore della pelle di “Ignoto1” risulterebbe difficilmente determinabile. Leggi su corrieredibologna.corriere.it

Pierina Paganelli, la nuova analisi degli audio registrati la notte del delitto si farà: la decisione del gip - La perizia sugli audio registrati da una telecamera la notte dell'omicidio della 78enne Pierina Paganelli si farà ... Leggi su fanpage.it

Pierina, super perizia sull’audio dei garage. Cam3: “Colore della pelle indeterminabile” - Il giudice ha disposto il quinto incidente probatorio da inizio indagine: sulle voci registrate durante e subito dopo il delitto. Leggi su msn.com