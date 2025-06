Omicidio Chiara Poggi i carabinieri tornano nella villetta di Garlasco per ricostruire traiettorie delle tracce di sangue

Dopo quasi due decenni dall’omicidio di Chiara Poggi, i carabinieri del RIS rinnovano le indagini nella villetta di Garlasco, questa volta con l’obiettivo di ricostruire con precisione le traiettorie delle tracce di sangue. Un tentativo di fare luce su un caso che ha sconvolto l’Italia e che ancora oggi tiene banco sulle pagine di cronaca. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi...

Il Ris dei carabinieri, incaricato dalla procura di Pavia, torna nella villetta di Garlasco. Lo fa sapere il Tg1. Questa mattina i militari sono entrati all'interno dell'abitazione dove 18 anni fa è stata uccisa Chiara Poggi, in via Pascoli. L'ispezione Stando a quanto riferito dai canali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Omicidio Chiara Poggi, i carabinieri tornano nella villetta di Garlasco per ricostruire traiettorie delle tracce di sangue

