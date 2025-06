Omicidio Chiara Poggi Garlasco | carabinieri del Ris di nuovo nella villetta con laser e droni

Dopo quasi due decenni dal tragico delitto di Chiara Poggi, a Garlasco i carabinieri del RIS tornano sulla scena con avanzate tecnologie come laser e droni. Questi nuovi approfondimenti testimoniano l’inesauribile impegno delle forze dell’ordine nel cercare verità e giustizia. Le indagini, durate quasi sette ore, sembrano puntare a chiarire dettagli rimasti oscuri fin dall’inizio. La vicenda prosegue, alimentando un’intensa attesa tra cittadini e familiari.

Sono durati quasi sette ore gli accertamenti dei Carabinieri del Ris nella villetta di via Pascoli a Garlasco dove, quasi 18 anni fa, il 13 agosto 2027, è stata uccisa Chiara Poggi

