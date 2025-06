Omicidio a Saronno | un anziano trovato morto in casa sul corpo ferite da arma da taglio

Una tragica scoperta scuote Saronno: un anziano è stato trovato senza vita nella sua abitazione, con ferite da arma da taglio. La scena inquietante ha dato il via a un'indagine approfondita condotta dai carabinieri, che stanno lavorando senza sosta per chiarire questa drammatica vicenda e trovare i responsabili. La comunità si interroga su cosa possa aver portato a un gesto così violento, mentre le indagini proseguono...

Saronno (Varese), 9 giugno 2025 – Tragedia a Saronno, in provincia di Varese, dove un anziano è stato trovato morto nella sua abitazione nella tarda mattinata di oggi. Immediata è scattata la chiamata al 112, sul posto il personale sanitario, che ha constatato il decesso, e i carabinieri della compagnia cittadina. Secondo gli inquirenti si tratta di un omicidio, anche perché l'anziano avrebbe ferite da arma da taglio. Le indagini si stanno concentrando in ambito famigliare, al momento non risultano fermi. I carabinieri stanno ascoltando i vicini di casa dell'anziano nella cui abitazione - una villetta a schiera alla periferia della città - si è consumato l'omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it