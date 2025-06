Omicidio a Saronno anziano accoltellato in casa

Una notte di paura scuote Saronno, dove un anziano è stato brutalmente accoltellato nella propria abitazione nel quartiere Cascina Ferrara. Le forze dell’ordine sono subito intervenute, avviando indagini serrate per fare luce su questo grave episodio. Mentre si cercano risposte, la comunità si stringe nel dolore e nell’incertezza, sperando che la verità venga presto alla luce e giustizia sia fatta.

nel quartiere Cascina Ferrara: indagini in corso I carabinieri di Saronno unitamente ai colleghi del nucleo investigativo provinciale stanno procedendo per un omicidio avvenuto in una villetta in zona periferica di Saronno, nel quartiere Cascina Ferrara. La vittima è una persona anziana che sarebbe stata accoltellata. Ad allertare . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net