Omicidio a Marina di Varcaturo | Nicola Mirti ucciso a coltellate fermato Salvatore Sannino

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in tragedia a Marina di Varcaturo, quando un giovane di appena 18 anni, Nicola Mirti, è stato colpito a morte durante una lite per motivi futili. L'aggressore, Salvatore Sannino, di 19 anni, è stato subito fermato dalle forze dell'ordine. La comunità è sconvolta: cosa ha scatenato questa violenta escalation? La verità emerge nelle prossime indagini.

Nicola Mirti, 18 anni, originario di Mugnano (Napoli), è morto dopo essere stato accoltellato al termine di una lite per futili motivi in uno stabilimento balneare di Marina di Varcaturo, in provincia di Napoli. A colpirlo con due fendenti al torace, risultati fatali, sarebbe stato Salvatore Sannino, 19 anni, ora fermato dalle forze dell’ordine. Nicola Mirti si trovava in spiaggia con un gruppo di amici quando ha incrociato Salvatore Sannino tra la folla di bagnanti. I due si conoscevano già e, secondo quanto riferito da testimoni agli inquirenti, tra Nicola Mirti e Salvatore Sannino c’erano vecchi screzi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Omicidio a Marina di Varcaturo: Nicola Mirti ucciso a coltellate, fermato Salvatore Sannino

