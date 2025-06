Oltre 350 chili di rifiuti raccolti e 130 studenti sensibilizzati con le iniziative Plastic Free in Abruzzo

Oltre 350 chili di rifiuti raccolti e 130 studenti sensibilizzati: l'Abruzzo si conferma protagonista delle iniziative Plastic Free, dimostrando un impegno concreto per la tutela del mare, dell'ambiente e degli oceani. Dal 5 all’8 giugno, durante le giornate dedicate alle ricorrenze internazionali, decine di eventi hanno animato il territorio regionale, coinvolgendo cittadini, studenti e volontari in azioni di tutela e consapevolezza. Un esempio che ispira a fare la differenza, giorno dopo giorno.

Abruzzo protagonista attivo delle giornate Plastic Free dedicate all'ambiente, al mare e agli oceani. Dal 5 all'8 giugno, in occasione delle due ricorrenze internazionali, si sono svolti 10 appuntamenti su tutto il territorio regionale che hanno coinvolto cittadini, studenti e volontari in azioni.

