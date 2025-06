Oltre 170 kg di rifiuti raccolti a Foggia e Cerignola

Due iniziative di grande impatto ambientale hanno coinvolto Foggia e Cerignola, dove 48 volontari hanno raccolto oltre 170 kg di rifiuti, riempiendo 45 sacchi. "Insieme a te per l’ambiente" ha dimostrato che ogni piccola azione può fare la differenza. Questi eventi sono un esempio concreto di come comunità unite possano contribuire a un futuro più pulito e sostenibile. Perché il cambiamento parte da ciascuno di noi.

45 sacchi di rifiuti per oltre 170 kg raccolti da 48 volontari. Ecco i numeri delle due tappe di McDonald’s di “Insieme a te per l’ambiente”, tenutesi rispettivamente a Foggia venerdì 23 maggio e a Cerignola martedì 27 maggio. Due giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti abbandonati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Oltre 170 kg di rifiuti raccolti a Foggia e Cerignola

In questa notizia si parla di: Rifiuti Oltre Raccolti Foggia

Fusti, solventi e polveri pericolose: sequestrata discarica abusiva con oltre 500 tonnellate di rifiuti - La Guardia di Finanza di Pesaro-Urbino, insieme al Reparto Operativo Aeronavale di Ancona, ha sequestrato una discarica abusiva a Montelabbate, contenente oltre 564 tonnellate di rifiuti pericolosi, tra cui fusti solventi e polveri tossiche.

Oltre 170 kg di rifiuti raccolti a Foggia e Cerignola - Ecco i numeri delle due tappe di McDonald’s di “Insieme a te per l’ambiente”, tenutesi rispettivamente a Foggia venerdì 23 maggio e a ... Leggi su foggiatoday.it

Foggia, incentivare la differenziata: con la strategia rifiuti zero creare l’economia circolare - 2,3 milioni di tonnellate di prodotti in plastica messi in commercio ogni anno in Italia, di cui 1,47 milioni di tonnellate raccolti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia, il degrado quotidiano del quartiere Ferrovia. Residenti esasperati: “Risse, rifiuti, disordine, basta!!!” - Foggia, il degrado quotidiano del quartiere Ferrovia: tra mercatini abusivi, immondizia e violenza FOGGIA – Ore 20:10, via Monfalcone. Leggi su statoquotidiano.it