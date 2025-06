Olimpia Sesena | dalla Rari Nantes Bologna ai Mondiali con il Setterosa

Olimpia Sesena, dal sogno di Rari Nantes Bologna ai mondiali con il Setterosa, incarna la passione e la determinazione che guidano ogni atleta. Dopo aver iniziato sotto le Due Torri, ha tracciato un percorso di successi, culminato con il ruolo di portiere della Sis Roma e ora con la maglia azzurra del Setterosa. A diciannove anni, con una maturità scolastica alle spalle, è pronta a scrivere nuove pagine di gloria.

L’emozione di tornare dove tutto è iniziato, la consapevolezza di aver dato il via, proprio sotto le Due Torri, un percorso che l’ha portata, da due anni a questa parte ad essere il portiere della Sis Roma, con cui quest’anno oltre a raggiungere la finale scudetto ha vinto la Coppa Italia e sopratutto di essersi presa la porta del Setterosa con il quale parteciperĂ ai prossimi mondiali senior. Diciannove anni, una maturitĂ scolastica che a breve l’attende, Olimpia Sesena è torna in questi nella "sua" Bologna, impegnata nel raduno del Setterosa di Carlo Silipo. Nata a Bologna e cresciuta tra il capoluogo emiliano e Cesena, figlia d’arte di Paola Sabbatini storico portiere della Rari Nantes Bologna e anche lei della nazionale femminile, Olimpia ha iniziato a giocare in giovanile e in prima squadra alla Rari Nantes Bologna dove 2 anni fa ha preso il volo per Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia Sesena: dalla Rari Nantes Bologna ai Mondiali con il Setterosa

