Olimpia Milano | stagione fallimentare tra infortuni e scelte sbagliate

L’Olimpia Milano chiude un capitolo amaro, segnato da infortuni e scelte discutibili. Una stagione fallimentare, la prima dopo sei anni, che lascia l’amaro in bocca ai tifosi e agli addetti ai lavori. Dalla scommessa sulla coppia di playmaker alle delusioni individuali, tutto ha contribuito a un tracollo inatteso. E così si è finiti a giocare i…

Fallimento su tutta la linea. Succede nello sport, non si può sempre vincere, ma sempre fallimento rimane. Erano sei anni che l’Olimpia non terminava così presto la sua stagione. Due vulnus principali dall’inizio: la scommessa sulla coppia di play si è rivelata dannosa, Dimitrijevic e Bolmaro non hanno mostrato le stigmate del titolare, come anche la “toppa“ Mannion si è rivelata inadeguata dopo un buon inizio. Tanto che si è finiti a giocare i minuti decisivi con Flaccadori, ossia quello “retrocesso“ a quarto play, ma che poi ha fatto il proprio compito. Il secondo è stato, per la prima volta, non avere uomini di grandi doti morali che, al di là dei minuti, potessero fare da “capo branco“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net