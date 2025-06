Olanda-Malta | le probabili formazioni

L’attesa è alle stelle per la sfida tra Olanda e Malta, valida per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026 nel Gruppo G. Gli Oranje, favoriti per il successo, vogliono consolidare la leadership con un’altra vittoria, ma i maltesi, determinati a sorprendere, sono pronti a mettere in difficoltà gli avversari. La partita, in programma martedì 10 giugno 2025 alle 20:45 all’Euroborg, rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le nazionali di fare un passo importante verso il Qatar.

Gara valida per la quarta giornata del gruppo G di qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli orange puntano chiaramente al primo posto e quindi vogliono altri tre punti contro un avversario abbordabile ma che non va sottovalutato. Olanda-Malta si giocherà martedì 10 giugno 2025 alle ore 20.45 ad Euroborg. OLANDA-MALTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono partiti bene nel girone vincendo la prima gara 2-0 sul campo della finlandia ed ora non vogliono fermarsi. La Nazionale di Koeman vogliono il primo posto anche per riscattare l'eliminazione dai quarti di Nations League per mano della Spagna.

