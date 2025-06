Okoye indagato per truffa a un bookmaker il portiere si sarebbe fatto ammonire apposta in Lazio - Udinese

Una partita tra Lazio e Udinese ha scosso il mondo del calcio: l'ammonizione di Maduka Okoye, sospettata di essere stata concordata con uno scommettitore per truccare i pronostici, ha portato all'apertura di un'indagine per truffa ai danni di un bookmaker. Un caso che mette in discussione l'integritĂ dello sport e solleva interrogativi sul lato oscuro del calcio professionistico.

L'ammonizione di Maduka Okoye nella partita Lazio – Udinese del 2024 sarebbe stata pattuita con uno scommettitore: il calciatore è indagato per truffa al bookmaker.

