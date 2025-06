“Okoye d’accordo con gli scommettitori si è fatto ammonire apposta” | chiuse le indagini su Lazio-Udinese

L'ombra di un presunto accordo tra il portiere dell'Udinese, Maduka Okoye, e scommettitori ha scosso il mondo del calcio. Le indagini, chiuse dalla procura di Udine, rivelano un legame tra l'ammonizione in Lazio-Udinese e un giro di scommesse illecite da oltre 120mila euro. Una vicenda che mette a rischio reputazione e integrità sportiva, e che certamente farà discutere ancora a lungo. Continue to follow for updates.

Il portiere dell'Udinese, Maduka Okoye, è ufficialmente indagato per truffa in concorso. Secondo la Procura di Udine, l'ammonizione ricevuta nel match Lazio-Udinese dell'11 marzo 2024 sarebbe frutto di un accordo con un gruppo di scommettitori. Le giocate sospette, localizzate nella provincia di Udine, avrebbero generato vincite superiori ai 120mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

