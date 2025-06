Oggi parte l’era Chivu annuncio e primi lavori! Primo compito | rivitalizzare l’Inter – CdS

Oggi segna una svolta emozionante per l'Inter: Cristian Chivu assume ufficialmente il ruolo di nuovo allenatore, portando con sé entusiasmo e rinnovata energia. Dopo aver concluso il suo ciclo col Parma, il "Chivu Day" inizia con i primi lavori ad Appiano Gentile, un passo fondamentale verso la rinascita dei nerazzurri. La settimana si concluderà con la partenza per gli Stati Uniti, pronti a scrivere un nuovo capitolo.

Oggi Chivu rescinderà col Parma e poi verrà annunciato come nuovo allenatore dell’Inter (ha già firmato). Nel pomeriggio i primi lavori ad Appiano Gentile, dove conoscerà solamente un gruppo ridotto di giocatori. Mercoledì la partenza per gli States. CHIVU DAY – Cristian Chivu oggi verrà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Inter. Già in mattinata rescinderà il proprio contratto con il Parma e nel pomeriggio eseguirà i suoi primi lavori ad Appiano Gentile. Il tecnico rumeno non vuole perdere tempo, anche perché tra due giorni si partirà alla volta degli Stati Uniti e tra nove la sua nuova Inter esordirà al Mondiale per Club contro il Monterrey. 🔗 Leggi su Inter-news.it