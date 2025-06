Oggi non era qui | Sinner svela il motivo dell’assenza del padre alla finale del Roland Garros

Oggi, Jannik Sinner ha svelato il motivo dell'assenza del padre alla finale del Roland Garros, un evento che ha toccato profondamente l’atleta. La famiglia rappresenta il cuore di Sinner, che spesso sottolinea come siano un esempio di umiltà e forza. Dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz, il giovane talento ha condiviso dettagli personali che rafforzano il suo legame con le radici e i valori familiari, dimostrando ancora una volta quanto siano fondamentali nel suo percorso verso il successo.

La famiglia. Un concetto che Jannik Sinner ripete spesso durante le varie dichiarazioni pre e post partita. “Siamo una famiglia umile “, ha ribadito Sinner dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz in finale al Roland Garros (tutti i record battuti). Una famiglia umile e sempre presente (o quasi). L’italiano – dopo aver scherzato sull’assenza del fratello in finale a Roma (“era a vedere la Formula 1”) – ha infatti spiegato l’assenza del padre nell’atto conclusivo dello slam parigino. Presente invece la mamma. “Mio padre non era qui perché oggi lavorava (fa il cuoco, ndr). Nulla cambia in famiglia riguardo al nostro successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it