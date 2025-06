Oggi l’ultimo saluto ad Amato Setti | Un sognatore dalla mente eccelsa

Amato Setti, un sognatore dalla mente eccelsa, ci ha lasciati dopo aver combattuto con coraggio contro complicazioni cliniche. Pensionato di 76 anni di Reggiolo, noto per le sue sorprendenti invenzioni, aveva trasformato la passione per la meccanica in creazioni che hanno attraversato i confini dell'immaginazione. Dal motore alle ali leggere del suo ultraleggero Leonardino, il suo spirito innovativo continuerà a volare nei cuori di chi lo ha conosciuto e ammirato.

È stato vinto da complicazioni cliniche seguite a un malore. Amato Setti, pensionato di 76 anni, a lungo dipendente di un’azienda artigiana, abitava a Reggiolo ed era molto conosciuto per le sue " invenzioni ". Appassionato di meccanica, aveva creato piccole motorette, alcune armi (arrivate fino al brevetto), fino a un ultraleggero, Leonardino, che aveva volato a lungo sui cieli della Bassa. Un piccolo velivolo che Amato aveva creato pezzo per pezzo, come autodidatta, senza particolari studi scolastici. Era inoltre appassionato di ballo, frequentatore di balere, amante della musica popolare e del ballo liscio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’ultimo saluto ad Amato Setti: "Un sognatore dalla mente eccelsa"

In questa notizia si parla di: Amato Setti Saluto Sognatore

Commosso saluto all’amato maestro Edoardo Fazzi - Si è spento il maestro elementare Edoardo Fazzi, spezzino ma da tempo residente nella frazione lericina di Santerenzo. Leggi su lanazione.it