Odori molesti in ufficio | Città metropolitana di Venezia scrive ai dipendenti e li invita a lavarsi

In un ambiente lavorativo ideale, l’igiene personale rappresenta il rispetto per sé stessi e per i colleghi. La Città metropolitana di Venezia interviene con una circolare che invita i dipendenti a mantenere alta la cura dell’igiene, anche attraverso spogliatoi dedicati a Mestre. Un gesto che promuove benessere e rispetto reciproco, creando un clima più piacevole e produttivo per tutti. Scopri come questa iniziativa può migliorare il tuo quotidiano in ufficio.

Odori sgradevoli e colleghi sudati in ufficio spingono la Città metropolitana di Venezia a inviare una circolare ai dipendenti: il direttore generale invita a curare l’igiene personale. Allestiti spogliatoi a Mestre, utilizzabili durante l’orario di lavoro senza penalizzazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

