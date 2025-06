Odore nauseabondo al Ronco

Un susseguirsi di segnalazioni ci mette in allerta: un odore nauseabondo avvolge da giorni la zona tra Casermette e Ronco, creando disagio e preoccupazione tra i residenti. La mancanza di interventi tempestivi desta incredulità , mentre la comunità chiede risposte chiare e soluzioni efficaci. È fondamentale affrontare questa emergenza olfattiva per ripristinare un ambiente salubre e vivibile per tutti.

Riceviamo e pubblichiamo: "Da qualche tempo e soprattuto questa sera (lunedì, ndr) si respira un odore molto forte disgustoso nella zona compresa fra Casermette e Ronco. Pare che nessuno metta in evidenza questo fenomeno che in particolare modo che è fatto di esalazioni di odori assolutamente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Odore nauseabondo al Ronco"

