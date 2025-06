Occhi di wakanda | marvel animation svela il primo episodio ad annecy

Il mondo Marvel si illumina di nuove avventure con “Eyes of Wakanda”, il fresco spin-off animato dedicato al leggendario universo di Black Panther. Presentato in anteprima all’Annecy Animation Festival, l’episodio inaugural ha già catturato l’immaginazione di pubblico e critica, promettendo di rivoluzionare il panorama dell’animazione Marvel. Scopriamo insieme cosa rende questa produzione un vero punto di svolta nel franchise e quali emozioni ci riserva il futuro.

lancio e presentazione di "eyes of wakanda": il nuovo spin-off animato del franchise marvel. Il mondo dell'animazione Marvel si arricchisce con la première di Eyes of Wakanda, una serie spin-off dedicata al celebre universo di Black Panther. La prima puntata è stata mostrata in anteprima all' Annecy Animation Festival, evento internazionale dedicato alla produzione animata, attirando l'attenzione di pubblico e critica. dettagli sulla produzione e stile visivo della serie. regia e approccio narrativo. La regia dell'episodio inaugurale, intitolato " Into the Lion's Den ", è affidata a Todd Harris.

