Oblò 11° Party

Preparati a vivere un evento imperdibile: l’Obl242 11176 Party inaugura il nuovo bar in occasione dell’undicesimo compleanno di Oblò. Mercoledì 11 giugno 2025, dalle 18.30, ci incontriamo al numero 5 di Corso Cavour per un aperitivo speciale con DJ set, in collaborazione con le cantine Cavedini e Blanc De Noirs. Un’occasione unica per brindare insieme e celebrare un momento di musica, buona compagnia e allegria!

