Nuovo studentato Esu 128 posti letto per gli universitari | fine lavori prevista per l' estate 2026

Un nuovo capitolo si apre per gli studenti veronesi: l’ESU sta realizzando un moderno studentato da 128 posti letto in via Mazza, con fine lavori prevista per l’estate 2026. Un progetto che unisce socialità, sicurezza e sostenibilità, trasformando l’ex collegio di Veronetta in un punto di riferimento per il futuro universitario. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante iniziativa e le prospettive che offre agli studenti della città.

Socialità, sicurezza e sostenibilità: presentati i lavori per il nuovo studentato Esu di via Mazza in città. Al sopralluogo sui cantieri in corso all’ex collegio nel quartiere di Veronetta, sono intervenuti lunedì 9 giugno: il consigliere delegato del Ministro dell'università e della ricerca, il. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Nuovo studentato Esu, 128 posti letto per gli universitari: fine lavori prevista per l'estate 2026

In questa notizia si parla di: Studentato Lavori Posti Letto

Scoperta una nuova necropoli del VI secolo avanti Cristo durante i lavori per lo studentato - Nel 2023, durante i lavori per la riqualificazione del complesso ex Seef in via Campagnola, è stata scoperta una necropoli del VI secolo a.

Presentato a Verona il nuovo studentato con posti letto a tariffe convenzionate - Si sta realizzando in un ex collegio del quartiere Veronetta con i fondi del ministero dell’Istruzione e della Regione ?Veneto ... Leggi su rainews.it

Il nuovo studentato. Mensa e 64 posti letto: "Vogliamo risolvere il problema caro-affitti" - La ministra Bernini ha inaugurato la struttura dell’ateneo in via Montaspro "Bisogna garantire agli universitari alloggi a prezzi calmierati". Leggi su msn.com

Statale, uno studentato da 200 posti letto in via Muzio Attendolo Sforza - Milano – Progetto CMR firma per l’Università degli Studi di Milano la progettazione e la direzione lavori di un nuovo studentato ... Leggi su ilgiorno.it