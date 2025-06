Nuovo sopralluogo a Garlasco le immagini dal drone sopra a casa Poggi

Un nuovo sopralluogo a Garlasco svela dettagli sorprendenti sulla casa dei Poggi, catturati dall'occhio del drone. Le immagini regalano una prospettiva inedita di Via Giovanni Pascoli 8, mentre le forze dell'ordine si stringono attorno al caso. La scena si infittisce, lasciando aperti nuovi interrogativi: cosa riveleranno queste indagini ancora in corso?

