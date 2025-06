Nuovo show horror di stephen king su mgm per l’estate

Preparatevi a immergervi in un mondo di suspense e brividi con il nuovo show horror di Stephen King su MGM, in arrivo questa estate. Mentre si attende la quarta stagione di From, che potrebbe non arrivare presto, l’uscita di The Institute rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti del terrore. Con un cast stellare e una narrazione fedele all’originale, questa miniserie promette di lasciarvi col fiato sospeso fino all’ultima scena.

In attesa della quarta stagione di From, che potrebbe non essere disponibile a breve, si apre una nuova opportunità per gli appassionati di horror: l’uscita di The Institute, una miniserie targata MGM+ basata sull’omonimo romanzo di Stephen King. Questa produzione promette di offrire un’esperienza coinvolgente e fedele al materiale originale, con un cast di alto livello e un approccio narrativo che mira a catturare l’essenza del celebre autore dell’horror. la serie tv the institute in programmazione su mgm+ dal 13 luglio. joe freeman nel ruolo principale della serie. The Institute, adattamento televisivo del romanzo di Stephen King pubblicato nel 2019, sarà trasmesso su MGM+ a partire dal 13 luglio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo show horror di stephen king su mgm per l’estate

