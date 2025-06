Nuovo San Siro Inter accordo con il Milan | ecco a chi verrà affidato il progetto relativo all’impianto

Milano si prepara a un nuovo capitolo di innovazione e passione calcistica con il progetto del rinnovato San Siro. L’accordo tra Inter e Milan sta prendendo forma, affidando a uno dei più grandi nomi dell’architettura, Sir Norman Foster, il compito di trasformare lo stadio in un simbolo di modernità e sostenibilità . Una sfida emozionante che cambierà il volto della città e vivre nel cuore di tutti i tifosi. È solo l’inizio di una rivoluzione sportiva e architettonica senza precedenti.

