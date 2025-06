Nuovo posteggio bici 220mila euro per il via

Un investimento di 220mila euro trasforma piazza 9 Novembre in un punto di riferimento per ciclisti e sostenibilità. La nuova velostazione, un elegante cubo di vetro, offrirà sicurezza e comfort a oltre 70 biciclette, sostituendo l’ormai obsoleta struttura di via Marignano. Un passo fondamentale verso una mobilità più verde e smart, che favorisce la mobilità sostenibile e migliora la qualità della vita urbana. La città dimostra ancora una volta il suo impegno per un futuro più green.

Con un investimento di 220mila euro, sono partiti i lavori per la costruzione di una velostazione in piazza 9 Novembre, a due passi dal terminal della M3. Si tratta di uno spazio attrezzato per il parcheggio custodito delle biciclette, destinato a sostituire la vecchia velostazione di via Marignano, chiusa dall'anno scorso perché sottoutilizzata. Il nuovo silos sarà un cubo di vetro, che potrà contenere, in sicurezza, fino a 70 biciclette. La struttura potrà essere usata tramite un'app che ne consentirà l'apertura; al suo interno anche punti di ricarica per le e-bike e i monopattini elettrici. La sua realizzazione è improntata a criteri di semplicità e praticità che, nelle intenzioni, dovrebbero favorirne l'utilizzo, vista anche la posizione strategica, a ridosso della stazione della metropolitana e degli autobus.

