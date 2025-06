Nuovo look per le scuole del riminese | nove cantieri in partenza i lavori termineranno per settembre

L’estate di Rimini si trasforma in un’occasione di rinnovamento: nove scuole del riminese si preparano a un nuovo look grazie a un piano straordinario di lavori che si concluderanno entro settembre. Un investimento importante che garantirà ambienti più moderni, sicuri e accoglienti per studenti e insegnanti. Con questi cantieri in partenza, il territorio si appresta a vivere un nuovo capitolo di crescita e innovazione educativa.

L'estate si apre con un piano straordinario di lavori che coinvolge nove scuole del territorio comunale. Dopo l'approvazione, della scorsa settimana da parte della Giunta, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria della scuola primaria "Boschetti Alberti".

