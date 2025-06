Nuovo gioco per iscritti ps plus extra e premium dal 10 giugno

esplosione di adrenalina e avventura per gli appassionati di gaming su PlayStation. Con Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, l’esperienza classica si rinnova, portando sulla tua console un mix di nostalgia e innovazione. Non perdere questa occasione di immergerti in tre iconici capitoli rivisitati, disponibili dal 10 giugno 2025 per gli iscritti a PS Plus Extra e Premium. Preparati a vivere nuove emozioni con uno dei franchise più amati di sempre!

l’arrivo di grand theft auto: the trilogy – the definitive edition su playstation plus. Il servizio di abbonamento PlayStation Plus continua ad arricchirsi con nuove offerte e giochi inediti. A partire dal 10 giugno 2025, gli iscritti ai livelli Extra e Premium avranno accesso a uno dei titoli più iconici della saga di Grand Theft Auto, riproposto in una versione rimasterizzata per console moderne. Questa aggiunta rappresenta un’importante opportunità per gli appassionati di gaming e fan del franchise. dettagli sulla disponibilità e contenuti del gioco. quando sarà disponibile. Dal 10 giugno 2025, gli utenti abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium potranno scaricare e giocare a Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo gioco per iscritti ps plus extra e premium dal 10 giugno

In questa notizia si parla di: Plus Gioco Iscritti Extra

Sogno europeo: la strategia di gioco - L'Allianz Stadium si prepara a vivere un'emozionante battaglia per l'Europa il 18 maggio 2025. La Juventus affronta l'Udinese nella 37ª giornata di Serie A, con la Champions League come obiettivo primario.

Ecco i giochi PlayStation Plus del mese di giugno: NBA 2K25 Alone in the Dark (2024) Bomb Rush Cyberfunk Destiny 2: The Final Shape Scopri di più: https://blog.it.playstation.com/2025/05/27/festeggia-i-days-of-play-2025-a-partire-dal-28-maggio/ Partecipa alla discussione

Il Catalogo Giochi PlayStation Plus del mese di maggio include: ? Sand Land Soul Hackers 2 Five Nights at Freddy's: Help Wanted - Full Time Edition Battlefield V Partecipa alla discussione

PS Plus Extra delude a luglio 2024, ma un gioco gratis batte Red Dead Redemption 2 - Tuttavia, pare che gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra (trovate gift card dedicate su Amazon) abbiano fatto un'eccezione per uno specifico nuovo gioco gratis, che è andato così bene da ... Leggi su msn.com

PlayStation Plus Extra, un gioco in più abbandonerà il catalogo - Come riportato anche da Push Square, infatti, il gioco di ruolo GreedFall è stato ... Leggi su spaziogames.it

PlayStation Plus: annunciato il primo gioco di agosto per gli abbonati Extra e Premium - gli abbonati Extra e Premium: una novità assoluta disponibile sin dal day one nel catalogo PS Plus per gli iscritti ai ... Leggi su everyeye.it