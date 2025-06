Nuovo ct Italia anche un ex obiettivo per la panchina della Juventus in corsa per sostituire Spalletti Tutti gli aggiornamenti

La corsa per il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana si intensifica, con spunti sorprendenti che coinvolgono anche la Juventus. Dopo le recenti delusioni, Spalletti si prepara a lasciare il suo ruolo, aprendo un'epoca di incertezza e opportunità . Secondo Sky Sport, due candidati emergono come possibili eredi. La sfida è aperta e le prossime settimane potrebbero rivoluzionare sia la nazionale che i club italiani. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

e le possibili svolte. Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda la panchina dell’Italia, con Spalletti che lascerà il suo posto dopo gli ultimi recenti risultati negativi. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbero due i candidati per raccoglierne l’eredità . La Federazione potrebbe affidare questo incarico a Claudio Ranieri, attualmente alla Roma, oppure puntare tutto su Stefano Pioli, cercato anche dal calciomercato Juve in questi mesi. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo ct Italia, anche un ex obiettivo per la panchina della Juventus in corsa per sostituire Spalletti. Tutti gli aggiornamenti

Attesi aggiornamenti nel corso della giornata per la panchina dell'Italia: come detto, Claudio Ranieri è il profilo preferito dalla FIGC per il ruolo di successore di Spalletti. Dopo aver concluso la stagione alla guida della Roma e accettato l'incarico di consigliere

#Spalletti 'sollevato dall'incarico' di CT dell'Italia ma domani andrà in panchina contro la Moldavia. #Gravina pensa a #Ranieri e #Pioli. E la #Roma? Tutti gli aggiornamenti

