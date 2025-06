Nuovo campionato Uisp Empoli-Valdelsa | iscrizioni aperte e novità Coppa Uisp

Il calcio torna protagonista nel cuore di Empoli e Valdelsa con il nuovo campionato UISP 2024-’25! Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, portando con sé tante novità entusiasmanti, tra cui il ritorno dei tre livelli di competizione: Serie A1, A2 e A3. Preparati a vivere emozionanti sfide e a scoprire nuovi talenti. Non perdere l’occasione di far parte di questa grande famiglia sportiva: il campo ti aspetta!

A due settimane dalla fine della stagione 2024-'25 con l'assegnazione della Coppa Amatori al Montespertoli, al Comitato Uisp Empoli-Valdelsa è già tempo di pensare al prossimo campionato di calcio a 11. Torneo che dopo alcuni anni tornerà ad avere tre livelli: un girone unico di Serie A1, con confermata fase finali per lo scudetto e play-out per la seconda retrocessione dopo l'ultima classificata, due gironi di A2 e uno di A3, in attesa di un ulteriore riforma in vista dalla stagione 2026-'27. Per quanto riguarda le iscrizioni sarà possibile sottoscriverle a partire da lunedì 7 luglio e fino al 18 dello stesso mese, depositando il modulo scaricabile tramite il sito web www.