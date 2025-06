Nuovo acquisto per la polizia locale del distretto integrato del Brenta

Con l’arrivo dell’agente Nicola Parente, la Polizia Locale del Distretto Integrato del Brenta si rinvigorisce, rafforzando il proprio impegno per garantire sicurezza e ordine nella comunità. Questo nuovo ingresso porta entusiasmo e competenza che si aggiungono alle già solide basi del team, ora composto da sedici professionisti sotto la guida del comandante Luca Meneghini. A Noventa, cinque agenti continuano a lavorare con dedizione, portando avanti il loro prezioso servizio quotidiano.

Forze fresche per la polizia locale del distretto integrato del Brenta. Oggi 9 giugno è entrato in servizio l'agente Nicola Parente che va ad aggiungersi agli altri 15 effettivi per un totale di sedici risorse umane a disposizione del comandante Luca Meneghini. A Noventa sono cinque gli agenti in.

In questa notizia si parla di: Polizia Locale Distretto Integrato

