Nuovi poveri Scatta l’aiuto della Caritas

In un momento di crescente difficoltà, l'iniziativa "Nuovi Poveri" della Caritas si ripropone come un calore che unisce comunità e solidarietà. Pioltello, Segrate e Vimodrone si mobilitano con generosità, raccogliendo generi alimentari di prima necessità per chi fatica ad arrivare a fine mese. È incredibile vedere pensionati che, pur con risorse limitate, contribuiscono con donazioni che scaldano il cuore e rinnovano la speranza. Questo spirito di condivisione dimostra che, insieme, possiamo fare la differenza.

Sempre più famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese, Caritas e Segretariato sociale diffuso, il Distretto, raccoglie generi alimentari di prima necessità per dare una mano. Iniziativa di Pioltello, Segrate e Vimodrone fra no-profit e istituzioni. Tantissima sensibilità, "colpisce e scalda il cuore che tanti pensionati che non navigano certo nell’oro si siano presentati con intere borse piene di olio, tonno, pasta da donare a chi è ancora più in difficoltà - dice Mirko Dichio, assessore ai Servizi sociali di Pioltello -. Uno dei risultati più belli di questa giornata, che sfata la brutta leggenda metropolitana dell’indifferenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Nuovi poveri". Scatta l’aiuto della Caritas

In questa notizia si parla di: Caritas Poveri Scatta Aiuto

In crescita i poveri che chiedono aiuto alla Caritas - 500 rispetto al 2021 Soli e poveri, gli anziani chiedono aiuto Per quanto riguarda le persone over 65, sono state supportati ... Leggi su vita.it

L’indagine della Caritas: "Riminesi sempre più poveri". In un anno 10mila richieste in più - Sempre più poveri: una condizione da cui, per tante persone, è quasi impossibile uscire. Leggi su msn.com

Caritas, hanno un lavoro fisso ma sono poveri lo stesso. Il nuovo identikit di chi chiede aiuto - 891 persone che si sono rivolte ai centri d'ascolto della Caritas a Genova l'anno scorso per chiedere aiuto, 1. Leggi su rainews.it