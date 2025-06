Nuovi orizzonti si aprono oltre i confini degli Usa

Nuovi orizzonti si aprono oltre i confini degli Usa, rivelando potenzialità inaspettate nei mercati emergenti. Mentre negli ultimi dieci anni l’S&P 500 ha brillato, azioni e obbligazioni dei paesi in via di sviluppo hanno spesso mostrato performance meno convincenti, alimentando l’idea che gli Stati Uniti siano inevitabilmente i protagonisti. Tuttavia, la storia ci insegna che il successo non è mai scritto: il passato ci invita a guardare oltre i confini tradizionali per scoprire opportunità sorprendenti.

NELL'ULTIMO decennio, mentre l'S&P 500 registrava performance eccezionali, azionario e debito emergenti sono rimasti indietro, alimentando così la percezione che gli Stati Uniti performino necessariamente meglio dei Paesi in via di sviluppo. Ciò, però, non è necessariamente vero, e la storia ce lo dimostra. Se guardiamo al periodo 2001-2010, il consenso puntava sugli Stati Uniti (con tutti gli occhi rivolti alla Silicon Valley, epicentro dell'innovazione), mentre i mercati emergenti venivano evitati, ancora segnati dalle turbolenze finanziarie di fine anni '90, tra la crisi asiatica, il default del debito russo, la 'Tequila crisis' messicana.

