Nuovi Obiettivi Live su FC 25 | Coppa TOTS Ultimate

Preparati a vivere l'emozione della Coppa TOTS Ultimate su EA Sports FC 25! Questo evento a tempo limitato ti offre la possibilità di ottenere pacchetti esclusivi e giocatori Menzioni d’Onore TOTS, semplicemente giocando e vincendo partite in modalità Amichevoli Ultimate Team Live. Non perdere l’occasione di completare obiettivi e conquistare ricompense uniche, tra cui la preziosa Fine di un’era Hummels. Inizia subito e scopri tutte le ricompense!

Su EA Sports FC 25 è arrivato un nuovo evento a tempo limitato: la Coppa TOTS Ultimate. Giocando e vincendo partite nella modalità Amichevoli Ultimate Team Live, puoi ottenere pacchetti esclusivi e giocatori Menzioni d'Onore TOTS. Tutte le Ricompense. Obiettivo completato: Premio: 1x Fine di un'era Hummels Non scambiab. Gioca 2 partite in Amichevoli Ultimate Team Live: Coppa TOTS Ultimate. Premio: 1x 83+ x5 Giocatori Oro Rari (Non scambiabile). Vinci 2 partite in Amichevoli Ultimate Team Live: Coppa TOTS Ultimate. Premio: 1x 83+ x7 Giocatori Oro Rari (Non scambiabile).