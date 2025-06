Nuovi appartamenti per l’autonomia abitativa | si amplia il progetto dedicato alle persone con disabilità

L’iniziativa si arricchisce con nuovi appartamenti progettati per promuovere autonomia e inclusione sociale, un passo importante verso una comunità più solidale e accessibile. Presentati lunedì in una conferenza stampa, gli spazi di via Cavour, all’interno del complesso dell’Asp della Romagna Faentina a Faenza, rappresentano un impegno concreto nel migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità. Un futuro più equo e indipendente è finalmente a portata di mano.

