Nuove puntate carica di tensione e Bahar sempre più provata arriva a confidarsi con Yeliz sulla scomparsa del marito Sarp

Nuova settimana, nuovi appuntamenti quotidiani con la soap turca La forza di una donna. Oggi, lunedì 9 giugno, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata dove non mancheranno nuove tensioni emotive per la protagonista Bahar (interpretata da Özge Özpirinçci). La forza di una donna: anticipazioni puntate 9 giugno e 10 giugno. Trama della serie turca. La scorsa settimana, La forza di una donna ha mostrato le prime difficoltà di Bahar, giovane madre rimasta sola dopo la presunta morte del marito Sarp (Caner Cindoruk).