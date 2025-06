Nuova rete idrica le intercettazioni tratteggiano le premesse di un' incompiuta | ecco a che punto sono i lavori

Le intercettazioni emergono come frammenti di una realtà complessa, tratteggiando le premesse di un’opera ancora incompiuta. La nuova rete idrica di Agrigento, annunciata con entusiasmo nel 2023, si trova ora in uno stadio di sviluppo che solleva dubbi e aspettative. Da un bando di gara stabilito in 300 giorni, i lavori sembrano aver subito ritardi, lasciando la città in attesa di un risultato tanto promesso quanto ancora lontano.

Da bando di gara, la durata del contratto d'appalto era stata fissata in 300 giorni. Durante l'inaugurazione del primo cantiere per il rifacimento della rete idrica di Agrigento, avvenuta lo scorso 11 aprile, veniva annunciata l'ultimazione delle opere in circa 12 mesi dall'avvio.

