Nuoro Emiliano Fenu nuovo sindaco | vince con il 60% e lascia la Camera

Emiliano Fenu, deputato del Movimento 5 Stelle e candidato del Campo Largo, è stato eletto sindaco di Nuoro con una vittoria netta al primo turno. Ancora prima della fine ufficiale dello spoglio, il suo avversario Giuseppe Luigi Cucca – sostenuto da liste civiche di centrodestra – gli ha telefonato per congratularsi. La percentuale raggiunta da Fenu si attesta intorno al 60%, secondo quanto riportano i dati raccolti dai comitati del centrosinistra. La vittoria di Fenu rappresenta un successo importante per l'alleanza progressista in Sardegna e un colpo significativo per il centrodestra locale. Il nuovo primo cittadino di Nuoro è una figura nota nel panorama politico sardo, avendo già ricoperto ruoli parlamentari sia al Senato che alla Camera.