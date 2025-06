Nuno Tavares Juventus è lui il primo obiettivo per la fascia! Lotito non fa sconti | svelata la richiesta della Lazio Cifre e dettagli

Nuno Tavares, il giovane talento della Lazio, è già nel mirino della Juventus come primo obiettivo per la fascia sinistra. Ma con Lotito che non fa sconti e valuta il suo cartellino oltre i 30 milioni di euro, il trasferimento potrebbe essere tutt’altro che semplice. La sfida tra club si annuncia ricca di tensione e strategie. Riuscirà la Juventus a conquistare il colpo giusto? Solo il tempo lo dirà.

Nuno Tavares Juventus, primo obiettivo per la fascia! Cifre e dettagli sul possibile futuro del terzino diventato di proprietà della Lazio. Come riportato da La Stampa, sarebbe Nuno Tavares il primo obiettivo della Juventus per la fascia sinistra. Tuttavia, arrivare al terzino della Lazio non sarà facile: Lotito, dopo aver riscattato il calciatore dall’Arsenal, lo valuta non meno di 30 milioni di euro. Tavares potrebbe diventare un obiettivo prioritario dei bianconeri soprattutto in caso di cessione di Andrea Cambiaso. Staremo a vedere. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com