Nucleare il Ministro Pichetto | Qualcuno raccoglierà le firme per il referendum cittadini scelgano

Il dibattito sul nucleare si accende in Italia, con il ministro Pichetto che annuncia un rinnovato interesse verso questa opzione energetica. Dopo due anni di assenza di una chiara direzione politica, ora le condizioni sembrano mature per l’Italia di unirsi all’Alleanza Nucleare. Ma i cittadini sono chiamati a decidere: raccoglieranno le firme per il referendum, lasciando che siano le loro voci a determinare il futuro energetico del paese?

"Da 2 anni che sono al governo ho partecipato alle riunioni europee sul nucleare da spettatore. Mancava un indirizzo politico, ora ci sono le condizioni affinché l'Italia partecipi all'Alleanza Nucleare. Vedremo come si esprimerà il Parlamento. La nostra intenzione è quella di mettere il nostro.

