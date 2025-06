Notte Rosa boom di richieste da parte delle aziende per l' assegnazione di spazi info-point

La Notte Rosa di Rimini si conferma un evento irresistibile per le aziende che desiderano farsi notare: boom di richieste per gli spazi info-point, testimonianza di un interesse crescente verso questa straordinaria vetrina estiva. Sempre più imprese scelgono Rimini e la Notte Rosa per connettersi con il pubblico in modo diretto ed efficace. La possibilità di partecipare all’avviso pubblico è ancora aperta fino a mercoledì 11: non perdere l’occasione di essere protagonista di questa festa unica!

Sempre più aziende scelgono Rimini e la Notte Rosa per presentarsi al grande pubblico. Sono numerose le aziende che stanno partecipando all’avviso pubblico per l'assegnazione di spazi destinati all'attività di info-point in occasione della Notte Rosa 2025. C’è ancora tempo fino a mercoledì 11. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Notte Rosa, boom di richieste da parte delle aziende per l'assegnazione di spazi info-point

