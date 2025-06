Notte nel bosco a Bagheria | passeggiata guidata sul Monte Catalfano

Vivi un'esperienza unica sotto il cielo stellato di Bagheria con "Notte nel Bosco" sul Monte Catalfano. Una passeggiata guidata tra gli alberi millenari, dove la natura svela i suoi segreti e invita alla scoperta interiore. Falcon Walks, il 14 giugno, ti porta al punto trigonometrico per riscoprire la magia dei santuari verdi, ascoltando il linguaggio silenzioso della natura. Un’occasione imperdibile per riconnettersi con la terra e se stessi.

"Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi sa ascoltarli, conosce la veritĂ . Essi non predicano dottrine o ricette, predicano, incuranti del singolo, la legge primordiale della vita" (H.Hesse). Falcon Walks, sabato 14 giugno, organizza una passeggiata al punto trigonometrico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Notte nel bosco a Bagheria: passeggiata guidata sul Monte Catalfano

