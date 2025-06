Notte di violenza a Monza un 26enne ferito con un coltello

Una notte di paura a Monza: un giovane di 26 anni è stato ferito con un coltello in via San Gerardo, suscitando shock e preoccupazione tra i residenti. L’episodio, avvenuto intorno alle 23.50 di domenica 8 giugno, ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Mentre le indagini sono in corso, questa vicenda ricorda quanto sia importante vigilare sulla sicurezza urbana e favorire il rispetto reciproco.

Grave episodio di cronaca nella tarda serata di ieri sera a Monza. Erano circa le 23.50 di domenica 8 giugno quando, in via San Gerardo, un ragazzo è stato accoltellato. La vittima è un giovane di 26 anni. Sono stati allertati subito i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

